David figlio prediletto di Firenze Ha saputo declinare la cultura con ironia rara il cordoglio per la morte di Riondino
Firenze ha perso uno dei suoi artisti più amati con la scomparsa di David Riondino, noto per la sua capacità di unire musica, narrazione e recitazione. Figura poliedrica e apprezzata, ha contribuito a portare avanti la cultura locale con uno stile caratterizzato da ironia e originalità. La città ricorda il suo impegno artistico e il suo modo di interpretare il patrimonio culturale.
Firenze, 29 marzo 2026 – Firenze dice addio a David Riondino. Artista amatissimo in città, poliedrico, mai banale, che ha saputo declinare e veicolare attraverso narrazione, musica, parole e recitazione la cultura, lasciando la sua impronta indelebile. Artista eclettico, Riondino aveva saputo muoversi tra musica, teatro, cinema e televisione, distinguendosi per uno stile originale capace di coniugare impegno civile e leggerezza ironica. Dalla canzone d’autore al palcoscenico, fino alle collaborazioni con importanti realtà dello spettacolo italiano, la sua carriera è stata caratterizzata da una costante ricerca espressiva e da una forte attenzione ai temi sociali e politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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