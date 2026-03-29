Una vita fra musica cinema e televisione | addio all’ironia di David Riondino

E’ deceduto all’età di 73 anni un artista fiorentino noto per il suo lavoro nel campo della musica, del cinema e della televisione. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose attività artistiche, lasciando un segno nel panorama culturale italiano. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

FIRENZE – Addio a David Riondino, il poliedrico artista fiorentino si è spento all’età di 73 anni. La notizia della scomparsa del cantautore, attore e regista, nato a Firenze il 10 giugno 1952, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, lasciando un vuoto profondo nel panorama culturale italiano. Intellettuale ironico e raffinato, Riondino aveva saputo attraversare decenni di spettacolo tra musica, cinema e televisione, legando indissolubilmente il suo nome a una satira colta e mai banale. Cresciuto artisticamente nella stagione dei cantautori degli anni Settanta, aveva raggiunto la grande popolarità televisiva grazie alle storiche partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, dove i suoi personaggi e le sue improvvisazioni in ottava rima erano diventati un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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