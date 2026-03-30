Il Fosso spenna L’Aquila E’ Giometti a firmare il gol

Nel match tra L’Aquila e l’avversaria, il risultato finale è stato deciso da un gol di Giometti, che ha portato la squadra alla vittoria. La formazione di partenza ha schierato Bianchini tra i pali, mentre in difesa sono scesi Ronchetti, Imbriola, Giunchetti e Fabbri. A centrocampo, Conti e Bucchi hanno svolto un ruolo chiave, con l’ingresso di Pandolfi nel secondo tempo.

1 L’AQUILA 0 (4-3-1-2): Bianchini 6,5; Ronchetti 6, Imbriola 6, Giunchetti 6, Fabbri 6; Conti 6,5, Bucchi 6 (6’ st Pandolfi L. 6), Ghinelli 6,5; Di Paoli 6,5 (48’ st Agogo ng); Giometti 6,5 (31’ st Kljajic 6), Casolla 6. Allenatore: Marco Giuliodori. L’AQUILA (4-3-3): Zandri 6; Trifelli 6, Tavcar 6, Pomposo 6, Scimia 6 (26’ st Carela 6); Pandolfi R. 6, Mantini; Di Renzo; Brunetti 6 (48’ st Belardinelli ng), Sparacello 6, Tourè 6 (13’ st De Grazia 6). Allenatore: Mauro Chianese. Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore 6. Reti: 20’ st Giometti. Al comunale Bonci di Fossombrone il pomeriggio sarebbe di primavera, ma è una primavera entrata in scena da poco, che non ricorda le battute e regala brividi di freddo anzichenò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso spenna L’Aquila. E’ Giometti a firmare il gol Articoli correlati Fosso, scatto salvezza. Ci pensa Giometti2 SAMMAURESE 1 FORSEMPRONESE (4-3-1-2): Bianchini 6; Kljajic 6 (38’ pt Giometti 7), Imbriola 6, Giunchetti 6, Fabbri 6,5; Ronchetti 6, Ghinelli 6, Di... Fosso, salvezza a un passo. Ma oggi l’ostacolo è L’AquilaQuella di oggi rappresenta una sfida di discreta importanza per il Fossombrone, chiamato a conquistare gli ultimi punti necessari per centrare la...