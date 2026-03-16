Fosso scatto salvezza Ci pensa Giometti

Nel match tra Sammaurese e Forsempronese, la squadra di casa ottiene una vittoria grazie a un gol decisivo di Giometti, che al 38’ del secondo tempo realizza il gol della salvezza. La formazione di partenza vede un 4-3-1-2 con Bianchini tra i pali e vari giocatori che si sono distinti per valutazioni attorno al sei. La partita si conclude con il punteggio di 2-1.

2 SAMMAURESE 1 FORSEMPRONESE (4-3-1-2): Bianchini 6; Kljajic 6 (38’ pt Giometti 7), Imbriola 6, Giunchetti 6, Fabbri 6,5; Ronchetti 6, Ghinelli 6, Di Paoli 6; Mancini 6,5 (29’ st Bucchi 6); Kyeremateng 6 (18’ st Dolce 6), Casolla 6 (38’ st Pandolfi L. 6). All. Giuliodori. SAMMAURESE (3-4-2-1): Pollini 6 (36’ st Pericoli 6); Cenci 6 (36’ st Ramires 6), Ponticelli 6 (24’ st Dimitri 6), Graziani 6; Brigidi 6 (9’ st Carlini 6), Berlani 6, Nisi 6 (45’ st Sare ng), Valentini Federico 6,5; Merlonghi, Valentini Filippo; Larhib. All. Antonioli. Arbitro: Barbetti di Arezzo 6. Reti: 44’ pt e 8’ st Giometti; 26’ st Valentini Federico. Tra Fossombrone e Sammaurese è stata una partita intensa, combattuta fino alla fine e decisa da due lampi di un Giometti in giornatissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fosso, scatto salvezza. Ci pensa Giometti Articoli correlati Fosso, ora pensa al Sora. Scontro fondamentaleUn ritorno amaro da Giulianova per il Fossombrone, che allo stadio "Fadini" ha incassato un 3-0 pesante, interrompendo una striscia positiva di... Scatto salvezza Genoa, Cagliari battuto 3-0Colombo, Frendrup e Ostigard firmano il successo del Grifone GENOVA - Scatto salvezza per il miglior Genoa della stagione. Aggiornamenti e notizie su Fosso scatto salvezza Ci pensa Giometti Scatto salvezza Genoa, Cagliari battuto 3-0GENOVA (ITALPRESS) – Scatto salvezza per il miglior Genoa della stagione. Al Ferraris, quattro giorni dopo la vittoria sfiorata col Milan a San Siro con tanto di rigore sbagliato allo scadere da ... lagazzettadelmezzogiorno.it Fosso, vittoria di cuore e bilancio positivo. Ora la salvezza passa dalla continuitàÈ tempo di bilanci per il Fossombrone Calcio, che chiude la prima parte di stagione con un risultato che può essere letto in chiave positiva ma al contempo sprona all’ottimismo realista in vista del ... ilrestodelcarlino.it