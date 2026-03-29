Il Fossombrone si trova a un passo dalla salvezza, con la possibilità di raggiungerla nelle prossime partite. Oggi, però, l’obiettivo si complica a causa del confronto con l’Aquila, che rappresenta un ostacolo importante nel percorso della squadra. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione, con il team che cerca di ottenere i punti necessari per evitare i ultimi inserimenti in classifica.

Quella di oggi rappresenta una sfida di discreta importanza per il Fossombrone, chiamato a conquistare gli ultimi punti necessari per centrare la salvezza aritmetica e regalare una meritata festa al tifo biancazzurro. Prima di poter pensare ai festeggiamenti, però, servirà superare un ostacolo tutt’altro che semplice: l’ Aquila. La formazione abruzzese arriva da una sconfitta nel derby contro il Teramo e avrà grande voglia di riscatto, determinata a non perdere terreno nella corsa alle prime quattro posizioni e a mantenere vive le speranze playoff. A inizio stagione le ambizioni erano ben diverse, ma una serie di cambi in panchina, turbolenze societarie e vicende extra-campo hanno ridimensionato gli obiettivi, costringendo la squadra a difendere con determinazione l’attuale quinto posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fosso, salvezza a un passo. Ma oggi l’ostacolo è L’Aquila

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