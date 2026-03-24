La nuova truffa per sottrarre soldi e account WhatsApp: "Puoi prestarmi 1.050 euro? Devo pagare il dentista" Dalla ballerina al dentista. I truffatori di Whatsapp non smettono di sorprendere. Ora arriva un nuovo messaggio: "Puoi prestami dei soldi? Devo pagare il dentista". Questo messaggio vi potrebbe arrivare da un amico ignaro. Infatti il bersaglio viene convinto dal contatto di un amico, il cui account è già stato compromesso. Il più delle volte arriva una richiesta ingente di una somma di denaro e, per renderla credibile, il truffatore spiega alla potenziale vittima di aver bisogno urgentemente di un bonifico per pagare il dentista, con l'importo che, assicura, verrà restituito nel giro di breve. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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