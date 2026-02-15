Con la fine dell’estate il concerto di Bernardo Casertano in scena al Teatro Akropolis
Il Teatro Akropolis ospita martedì 17 febbraio alle 20:30 lo spettacolo di Bernardo Casertano, “Con la fine dell’estate, il concerto”, che nasce dalla residenza artistica svolta negli spazi del teatro. Casertano ha deciso di portare in scena un lavoro che riflette sui cambiamenti stagionali e sul passare del tempo, coinvolgendo il pubblico con un racconto intimo e diretto. La serata fa parte della rassegna “Controscena” e si svolge in un contesto di studio, dopo aver sperimentato il progetto durante la residenza. Un dettaglio importante: lo spettacolo si basa su un intreccio di musica e narrazione che
Ispirato a "È solo la fine del mondo" di Jean-Luc Lagarce, il progetto è concepito come una mise en lecture, un primo studio che rielabora il testo teatrale in un'esperienza sonora e polifonica, costruita come l'ultimo concerto di un cantante, un addio al proprio pubblico. La performance si sviluppa attraverso voci che si alternano e si sovrappongono, tra monologhi interiori, brevi dialoghi, pause e silenzi, accompagnati da suoni che costruiscono un clima sospeso, legato ai temi della memoria e dell'assenza.
