Il Fellegara vola Rivalta torna subito giù

Nel campionato di Seconda categoria, la squadra guidata da mister Troccoli ha ottenuto una vittoria in rimonta contro la Casalgrandese, grazie a una doppietta di Shpijati. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, permettendo alla Fellegara di portarsi a tre punti di distanza dall’Atletic Progetto Montagna, che nel finale ha pareggiato 1-1 contro il Vetto in un derby molto acceso.

Una doppietta del bomber Shpijati fa volare la regina Boma Fellegara (Seconda categoria). La truppa di mister Troccoli doma in rimonta (2-1) la Casalgrandese, tornando a +3 sull’ Atletic Progetto Montagna, bloccato nel finale sull’1-1 dal Vetto in un derby molto acceso a 180’ dal gong. A Pratissolo passano gli ospiti grazie al penalty di capitan Branca, ma sempre dal dischetto il puntero di casa impatta e prima del riposo insacca di testa un corner anticipando tutti sul primo palo. Nel big-match del Centro Coni il solito Kessabi sblocca al 14’ su schema da calcio piazzato, poi i bismantovini falliscono più volte il raddoppio con Sironi e nel finale il neo-entrato Marchesini indovina il gol dell’ex con una girata nell’angolino; post gara nervoso in cui lo stesso Marchesini verrà espulso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Fellegara vola, Rivalta torna subito giù Articoli correlati Tir vola giù dal cavalcavia, l’incidente è spaventoso: il dramma in un istanteUn grave incidente stradale si è verificato lungo un tratto autostradale, dove un tir è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato il guard rail. Auto vola giù dal ponte, conducente salvo per miracoloIncidente stradale questa mattina, giovedì 15 gennaio, a Faedis: un’auto è uscita autonomamente di strada precipitando dal ponte sul torrente Grivò...