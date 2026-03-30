Il governo ha ordinato alle autorità di garantire al cardinale il pieno accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. La decisione segue un episodio di scontro diplomatico che ha coinvolto il patriarca latino, al centro di una disputa che ha portato a tensioni pubbliche e a un messaggio di Netanyahu sui social. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle parti coinvolte.

"Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino, sia concesso pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme". Lo scrive in un post su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Negli ultimi giorni l'Iran ha ripetutamente preso di mira con missili balistici i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme. In un raid frammenti di un missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa del Santo Sepolcro - prosegue - Per proteggere i fedeli Israele ha chiesto ai membri di tutte le fedi di astenersi temporaneamente dal pregare nei luoghi sacri cristiani, musulmani ed ebraici della Città Vecchia di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il divieto, lo scontro diplomatico, la bufera e infine il post di Netanyahu: il caso Pizzaballa

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Dopo le polemiche per il mancato accesso del Cardinale Pizzaballa al Santo Sepolcro, nella tarda serata interviene il premier israeliano Benjamin Netanyahu: "Gli sia concesso ingresso immediato. Ho dato istruzioni alle autorità competenti". - facebook.com facebook

Il Patriarca latino di Gerusalemme riacquisterà immediatamente l'accesso al Santo Sepolcro. Lo ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu. x.com