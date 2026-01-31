Caso di scabbia il post del consigliere Bertoldi scatena la bufera E il Pd chiede le dimissioni
Il consigliere della Lega Nord Giovanni Bertoldi ha pubblicato un post sui social che ha fatto infuriare molti. In poche ore, il suo messaggio è stato preso di mira da questioni che hanno portato anche a richieste di dimissioni da parte del Pd. Dopo un primo dietrofront, Bertoldi ha rilanciato il suo intervento, ma questa volta senza riferimenti etnici. La polemica è diventata subito un caso in città.
Post social con tanto di dietrofront, poi il rilancio immediato 'ripulito' dal riferimento etnico. L’intervento, via social, del consigliere della Lega Nord, Giovanni Bertoldi, ha scatenato una ridda di polemiche in città. Ma partiamo dall’inizio. Ieri, venerdì 30 gennaio, Bertoldi aveva.🔗 Leggi su Modenatoday.it
