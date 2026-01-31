Caso di scabbia il post del consigliere Bertoldi scatena la bufera E il Pd chiede le dimissioni

Il consigliere della Lega Nord Giovanni Bertoldi ha pubblicato un post sui social che ha fatto infuriare molti. In poche ore, il suo messaggio è stato preso di mira da questioni che hanno portato anche a richieste di dimissioni da parte del Pd. Dopo un primo dietrofront, Bertoldi ha rilanciato il suo intervento, ma questa volta senza riferimenti etnici. La polemica è diventata subito un caso in città.

