Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale il braccio destro di Musk avverte | perché l’Italia oggi non è al sicuro

Un funzionario vicino a Elon Musk ha dichiarato che con un peschereccio a Ostia e cinque droni è possibile colpire Palazzo Chigi e il Quirinale. La sua affermazione mira a sottolineare i rischi di sicurezza che l’Italia affronta oggi. La dichiarazione si rivolge a chi si chiede se il paese sia protetto da attacchi provenienti dall’estero, in particolare dall’Iran.

A chi si interroga se l’Italia sia al sicuro, in caso di attacchi dall’Iran come sta accadendo ai paesi del Golfo, la risposta ce l’ha il braccio destro di Elon Musk in Italia. E la risposta, manco a dirlo, è che siamo del tutto inpreparati. Andrea Stroppa ovviamente su X illustra con dovizia di particolare che cosa accadrebbe all’intero paese in caso di attacco. «Attacchi simili, in Italia – scrive Stroppa – metterebbero fuori uso aeroporti, stazioni ferroviarie, infrastrutture energetiche e ospedali già nelle prime 48 ore». Lui però vuole evitare polemiche e si interroga: «Cosa si può fare?». Il governo italiano dovrebbe seguire il «modello tedesco», per quanto in passato i suggerimenti di Stroppa siano stati ignorati, come rivela amaramente lui stesso. 🔗 Leggi su Open.online

