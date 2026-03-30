All’alba, il crollo della palazzina a Licata si conclude senza persone disperse sotto le macerie. Le squadre di vigili del fuoco con unità cinofile provenienti da Catania e Trapani hanno completato le operazioni di ricerca e sono state successivamente allontanate dall’area. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni o interventi di soccorso.

Le unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte a Licata da Catania e Trapani, hanno lasciato la Playa. Non soltanto non è emerso alcun sentore di esseri umani fra le macerie della palazzina di tre piani che s'è sbriciolata nel tardo pomeriggio di ieri, ma l'immigrato che ha chiamato il 112 ha fatto chiarezza. Rintracciato e subito sentito dai poliziotti del commissariato, l'uomo - presente regolarmente sul territorio italiano - ha spiegato che, durante la telefonata, ha semplicemente ipotizzato che all'interno potesse esserci qualcuno. Ipotesi, non certezza. L'uomo, ancora spaventato per aver assistito al gigantesco cedimento strutturale, ha sottolineato di non aver parlato di una terza persona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il crollo della palazzina, l’incubo svanisce all’alba: nessun disperso sotto le macerie della Playa

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