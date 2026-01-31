Adelfia esplosione e crollo in una palazzina | si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificata una forte esplosione che ha causato il crollo di una palazzina. I vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie eventuali sopravvissuti o persone rimaste intrappolate. La zona è stata transennata, e gli abitanti sono stati evacuati in fretta. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una violenta esplosione si è verificata nel primo pomeriggio ad Adelfia, in provincia di Bari, causando il crollo parziale di una palazzina e facendo scattare immediatamente l’allarme tra i residenti della zona. L’episodio è avvenuto in via Oberdan, dove in pochi istanti si è levata una densa nube di polvere e detriti, rendendo evidente la gravità della situazione. Secondo le prime informazioni, all’origine dello scoppio ci sarebbe una bombola di gas, ipotesi sulla quale sono in corso le verifiche delle autorità competenti. La zona è stata rapidamente transennata per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Adelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerie Approfondimenti su Adelfia Palazzina Bari, crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerie Questa mattina una palazzina è crollata ad Adelfia, nel Barese, dopo un’esplosione. Esplosione nel barese ad Adelfia, crolla un edificio: si cercano persone tra le macerie Un’esplosione ha colpito un edificio ad Adelfia, nel Barese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Adelfia Palazzina Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerie. Adelfia (BA), palazzina crolla dopo un’esplosione: ricerche in corso tra le macerieCrollo di un edificio ad Adelfia dopo un’esplosione, si cercano eventuali persone sotto le macerie. Intervento in corso in via Oberdan. trmtv.it Adelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerieUna esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia, in provincia di Bari, forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una abitazione. E' accaduto in via Oberdan. Sul posto ... tg.la7.it Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare due persone rimaste intrappolate. Sul posto ci sono anche i carabinieri facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.