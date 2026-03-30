Questa mattina, un corteo si è svolto a San Donà in occasione di uno sciopero presso lo stabilimento Peg Perego. Il corteo ha attraversato le strade della città e si è concluso davanti al municipio locale. La protesta è stata organizzata in risposta alla comunicazione di 45 esuberi annunciati dall’azienda, che prevede la chiusura dello stabilimento.

Lavoratori e sindacati chiedono l'aiuto delle istituzioni e incontrano il sindaco, l'azienda vuole spostare la produzione in Lombardia. «Situazione allarmante, sarebbe l'ennesima impresa ad andarsene» Si è tenuto questa mattina il corteo in occasione dello sciopero alla Peg Perego di San Donà, che si è concluso davanti al municipio cittadino. Un corteo decisamente sentito dato che, di fronte al fatto che sono previsti 45 esuberi nello stabilimento, sono scesi in piazza 54 lavoratori (sui 57 impiegati totali). I lavoratori e i sindacalisti hanno incontrato il sindaco Alberto Teso, ottenendo rassicurazioni sull'impegno della giunta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il corteo per Peg Perego attraversa San Donà: «Con 45 esuberi chiuderà lo stabilimento»

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