Peg Perego l' azienda conferma 45 esuberi Lunedì corteo a San Donà

Lunedì 30 marzo si terrà una manifestazione a San Donà legata alla vertenza Peg Perego. L'azienda ha confermato 45 esuberi e ha annunciato il trasferimento di tutte le linee di produzione ad Arcore, con il trasferimento di 35 dipendenti dallo stabilimento veneto. La decisione riguarda la chiusura del sito locale e la riorganizzazione delle attività produttive.

Timori per il futuro dello stabilimento, la protesta si sposta in centro città. Allungato il contratto di solidarietà per cinque mesi, ma i sindacati chiedono con forza che non si sposti la produzione VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maltempo, allagamenti, rami spezzati e forti raffiche. Danni al Polo nautico Bimba di sei mesi cade in casa, è grave. Portata in elicottero a Padova . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Peg Perego, l'azienda conferma 45 esuberi. Lunedì corteo a San Donà Articoli correlati Peg ridimensiona San Donà. Attività spostate in BrianzaPeg Perego chiude il montaggio a San Donà di Piave, le attività saranno trasferite ad Arcore entro l’estate. Leggi anche: Il furto (fallito) alla Peg Perego e gli altri colpi della banda da 200mila euro: arresti e denunce Tutti gli aggiornamenti su Peg Perego Temi più discussi: Delusione dei sindacati per l'esito dell'incontro sul futuro della Peg Perego di San Donà di Piave; Vertenza Peg Perego a San Donà di Piave, sindacati e lavoratori pronti a discutere la proroga del contratto di solidarietà; Peg Perego, trasferimento linee produttive da San Donà di Piave ad Arcore: rischi per 45 dipendenti; Il fascino di mini trattori e jeep dedicate ai bambini. Allarme occupazione alla Peg Perego: «45 esuberi e linee a rischio, lunedì il corteo»SAN DONÀ DI PIAVE – Tensione alle stelle nello stabilimento Peg Perego, dove i lavoratori scendono in piazza per difendere occupazione e produzione. È stato proclamato uno sciopero con corteo per lune ... nordest24.it Delusione dei sindacati per l'esito dell'incontro sul futuro della Peg Perego di San Donà di PiaveConfermato lo spostamento delle linee e l'esubero della gran parte dei lavoratori. Proclamato uno sciopero per lunedì con un corteo dei dipendenti che arriverà davanti al Municipio ... rainews.it Allarme occupazione alla Peg Perego: «45 esuberi e linee a rischio, lunedì il corteo» Notizia nel commento - facebook.com facebook