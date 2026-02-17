Frana a Ponte a Serraglio Fantozzi Fdi | Problema che va affrontato strutturalmente

Una frana a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca, è avvenuta il 16 febbraio 2026, provocando il crollo di una parte della strada. La causa è da ricercare nella fragilità del terreno e nella mancanza di interventi di consolidamento adeguati nel tempo. Il deputato Fdi, Fantozzi, ha sottolineato che il problema richiede una soluzione strutturale, evidenziando come questa zona, soggetta a dissesti, necessiti di interventi immediati. Un residente ha raccontato di aver visto il terreno cedere improvvisamente durante una forte pioggia.

Frana a Ponte a Serraglio: Un Territorio Fragile e la Sfida di una Pianificazione Mancante. Una frana avvenuta a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca in provincia di Lucca, ha causato il cedimento di una porzione della sede stradale il 16 febbraio 2026. L'evento, fortunatamente senza feriti, riaccende i riflettori sulla vulnerabilità del territorio toscano e sull'urgenza di una strategia di prevenzione più efficace e strutturale. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ha espresso preoccupazione e sollecitato un intervento che vada oltre le emergenze. Un Territorio a Rischio: La Frana e le Criticità della Viabilità.