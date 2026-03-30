Il corridoio dei sogni mediterranei | L’evento de il Giornale

Presso la Fondazione Feltrinelli si svolge un evento organizzato da “Il Giornale” e “Moneta” intitolato “Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini”. L’iniziativa si concentra su infrastrutture e collegamenti, coinvolgendo relatori e partecipanti in discussioni pubbliche. La manifestazione si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alle questioni delle reti di trasporto e delle connessioni tra diverse aree geografiche.

Presso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato “ Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini ”. Il panel “Il corridoio dei sogni mediterranei”, moderato da Andrea Ruggieri, affronta il tema della Tav e del “Corridoio Mediterraneo”, non come semplici strumenti di collegamento, ma come una scelta strategica per il posizionamento dell'Italia nel mondo. Collegano i porti ai mercati, Lisbona a Kiev, l’Italia all'Europa: queste infrastrutture rappresentano l'idea di Continente che sia uno spazio reale di scambio e non solo un concetto burocratico. Decidere di investire nell'alta velocità significa scegliere di stare al centro dei flussi globali, superando le polemiche nate dalla paura del cambiamento per abbracciare una modernità necessaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il corridoio dei sogni mediterranei | L’evento de il Giornale Articoli correlati La leggenda dell’auto | L’evento de il GiornalePresso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini". Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini | L’evento de Il GiornaleIn un’epoca definita dal caos e dall’incertezza, la ricerca di un nuovo ordine mondiale passa inevitabilmente attraverso la capacità di connettere i...