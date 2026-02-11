Roversi Monaco l’università di un’epoca

La morte di Roversi Monaco ha riacceso i ricordi di un’epoca, di quegli anni in cui l’università e la cultura erano al centro del dibattito pubblico. Sono tanti a ricordarlo come uno dei personaggi che, con passione e determinazione, ha segnato una stagione importante. La sua vita, fatta di insegnamenti e battaglie, rappresenta un pezzo di storia che ancora oggi fa discutere.

Ci sono libri che raccontano una biografia e altri che, partendo da una persona, riescono a restituire un'intera stagione storica. Fabio il Magnifico. "Roversi Monaco, il rettore che ha segnato un'epoca" di Luciano Nigro (Vallecchi) appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È il ritratto di Fabio Alberto Roversi Monaco, rettore dell' Università di Bologna dal 1985 al 2000, ma soprattutto il racconto di come, in quegli anni, l'Alma Mater abbia cambiato pelle e geografia, arrivando a incidere profondamente anche sul destino di Rimini. Il volume sarà presentato venerdì 13 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca Gambalunga, in un incontro pubblico che vedrà dialogare l'autore con Piero Meldini, in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

