Capotreno assassinato Sassone e Evangelisti FdI | Bologna città non sicura Il cordoglio di de Pascale e Priolo | Fatto gravissimo

L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna ha suscitato preoccupazione tra le istituzioni e i cittadini. La notizia ha portato alla ribalta le questioni di sicurezza urbana, con commenti da parte di politici come Sassone e Evangelisti di Fratelli d’Italia. De Pascale e Priolo hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’importanza di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza in città.

Bologna, 6 gennaio 2026 – L'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, catalizza l'attenzione della politica. In particolare, Fratelli d'Italia esprime "vicinanza e cordoglio" ai famigliari della giovane vittima, ma non manca di sottolineare l'allarme sicurezza sotto le Due Torri. "Abbiamo massima fiducia negli inquirenti e nelle forze dell'ordine affinché arrivino quanto prima ad individuare il colpevole di questo efferato omicidio – esordisce Francesco Sassone, consigliere regionale di FdI –. Non possiamo non rilevare, però, come a Bologna, oggi come mai prima d'ora, vi sia un reale problema di sicurezza ». Poi, l'affondo: "Non si può morire così, c'è un problema di sicurezza sotto le Due Torri".

Bologna, capotreno ucciso: sgomento e cordoglio per Alessandro Ambrosio Una notizia che sconvolge e addolora profondamente. Questa sera a Bologna è stato assassinato Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia. Un atto gravissimo che colpisce un gi - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate a #Bologna, ecco il presunto aggressore ripreso dalle immagini di video sorveglianza. É in fuga. #Tg1 x.com

