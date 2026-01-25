Il governo italiano ha proposto di eliminare la radio FM dalle nuove auto, una decisione che mira a favorire tecnologie più moderne. Tuttavia, questa iniziativa ha incontrato resistenze dall’Unione Europea, che ne valuta l’impatto sui consumatori e sulla libertà di scelta. La questione solleva riflessioni sul futuro dell’informazione in auto e sull’equilibrio tra innovazione e tradizione.

La radio in auto, compagna fedele di generazioni di automobilisti, potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Non si tratta di fantascienza né di previsioni futuristiche: è una realtà che sta prendendo forma nelle concessionarie italiane in questo preciso momento. Alcuni modelli di nuova generazione arrivano sul mercato completamente sprovvisti di ricevitori radio tradizionali, sia analogici FM e AM che digitali DAB+. Al loro posto, soltanto connessioni bluetooth e porte usb per collegare lo smartphone. La questione è esplosa dopo che l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha lanciato l’allarme al Governo italiano, segnalando un paradosso normativo che rischia di lasciare milioni di automobilisti senza accesso alla radiodiffusione tradizionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le nuove auto senza radio FM: il piano del governo fermato dall’Unione europea

Macron, minaccia senza precedenti a Trump: arriva la mossa dall’Unione EuropeaLe recenti dichiarazioni tra Macron e Trump evidenziano una crescente tensione tra Europa e Stati Uniti.

Come preparare le scuole a nuove pandemie, crisi climatiche e guerre. Il documento dell’Unione europeaIl documento dell’Unione europea propone strumenti e strategie per rafforzare le scuole italiane e europee nella gestione di future pandemie, crisi climatiche e conflitti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Incentivi auto elettriche 2025: i fondi sono quasi finiti; RCA, STOP ALL’OBBLIGO PER MEZZI INUTILIZZABILI E NUOVE REGOLE PER AUTO D’EPOCA; Normativa seggiolini auto 2026: gli obblighi; Auto ibride in uscita nel 2026: i nuovi modelli.

Le auto più economiche da comprare nel 2026Le auto più economiche del 2026 sotto i 15.000 euro, modelli a confronto, offerte, usato, elettriche e consigli per risparmiare ... autotoday.it

Le nuove auto nel 2026, i modelli più attesi in ItaliaI modelli di auto più attesi in Italia nel 2026: elettriche, ibride, sportive, citycar e le ultime tendenze del mercato auto ... autotoday.it

’ ’ Nuovo anno, nuove esigenze. Se stai pensando di cambiare auto, questo è il momento giusto! Da trovi: auto usate garantite pronta consegna soluzioni su misura per il tuo budget - facebook.com facebook

Le nuove auto sono molto belle, si vede l’impostazione rake ed è sparito il sottosquadro. #RacingBulls in pista a Imola, le immagini x.com