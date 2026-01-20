Chiesto l'arresto per Giovanni Zannini il consigliere regionale è indagato per corruzione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini, indagato per corruzione. Contestualmente, sono stati emessi divieti di dimora per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunti reati di corruzione e concussione. La vicenda evidenzia un’operazione giudiziaria in corso volta a fare chiarezza su eventuali illeciti nel contesto politico e imprenditoriale.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e il divieto di dimora per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, coinvolti in una indagine per corruzione e concussione.

