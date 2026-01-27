Il consigliere regionale Giovanni Zannini coinvolto in un'altra inchiesta per corruzione

In questa notizia si segnala un nuovo coinvolgimento del consigliere regionale Giovanni Zannini in un'inchiesta per corruzione. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un invito a comparire, collegato a un presunto scambio tra favori e voti. La vicenda evidenzia l'importanza della trasparenza nelle istituzioni e il rispetto delle norme etiche e legali.

Nei confronti del consigliere regionale, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un nuovo invito a comparire: Zannini avrebbe promesso all'ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito l'assunzione del nipote in cambio di voti.

