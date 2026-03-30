IL CINEMA SECONDO ME di François Truffaut | recensione

Il cinema secondo me è una raccolta di articoli scritti da François Truffaut e pubblicati su Arts tra il 1954 e il 1958. Il testo presenta le opinioni del regista francese sul cinema, analizzando vari aspetti del mezzo e riflettendo sulle sue esperienze e sui film che ha visto in quel periodo. La pubblicazione offre uno sguardo diretto sui pensieri di Truffaut riguardo al cinema.

Il cinema secondo me raccoglie gli articoli scritti da François Truffaut, e pubblicati su Arts, tra il 1954 e il 1958. Il saggio è stato pubblicato da Il Saggiatore e tradotto da Valeria Lucia Gili. Trama. Temi portanti degli articoli qui raccolti sono: – La difesa dell’autore: Truffaut ribadisce l’idea che un film debba somigliare al suo creatore quanto una lettera d’amore; – Il cinema come rifugio: traspare l’idea che la sala cinematografica sia l’unico luogo in cui la vita può essere corretta, montata e resa perfetta; – Il mestiere del regista: non mancano riflessioni pratiche sulle difficoltà del set, sul rapporto con gli attori e sulla solitudine del montaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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