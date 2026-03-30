Il centrodestra si confronta in queste ore su possibili riforme interne e sulla legge elettorale, mentre il governo continua a funzionare senza rischi di crisi. La recente sconfitta referendaria sulla giustizia ha portato a un periodo di analisi all’interno della maggioranza, che riguarda sia gli assetti di potere sia le scelte politiche da affrontare nei prossimi mesi.

Dopo la disfatta del referendum sulla giustizia, nella maggioranza di governo si è aperta una fase di riflessione che riguarda sia gli equilibri interni sia le prospettive politiche dei prossimi mesi. Il risultato del voto – con la vittoria del No e un’affluenza più alta delle attese – ha infatti prodotto conseguenze immediate, tra dimissioni e tensioni nei partiti della coalizione. Secondo quanto ricostruisce la Repubblica, una delle ipotesi che circolano nel centrodestra è quella di elezioni anticipate in autunno, con la finestra di ottobre considerata la più plausibile. Non sarebbe però l’opzione principale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al momento punterebbe piuttosto a un rilancio dell’azione di governo dopo la sconfitta referendaria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il centrodestra discute di rimpasti e legge elettorale, ma il governo non è a rischio

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