Nuova legge elettorale Pregliasco | Esclude la palude ma il rischio è un Parlamento di nominati

Una nuova legge elettorale sta suscitando molte attese e curiosità. La rimozione dei collegi uninominali rappresenta il cambiamento più evidente, mentre rimangono ancora molte incognite sulla composizione del Parlamento. La discussione si concentra su come questa normativa influenzerà il sistema politico e i possibili effetti sulla rappresentanza. Il testo completo è atteso per valutare tutti i dettagli.

«Aspettiamo di leggere il testo. Per ora, il grande cambiamento è l’eliminazione dei collegi uninominali, la grande incognita dell’attuale maggioranza. Il centrodestra nel 2022 vinse oltre l’80% dei collegi uninominali con circa il 44% dei voti perché il centrosinistra era diviso. Oggi lo scenario è molto più bipolare e, con il campo largo, il centrosinistra vincerebbe molti collegi. Così, di fronte al rischio ingovernabilità propone questo sistema» che prevede «un proporzionale con premio di maggioranza, con un modello simile a quello greco. Per il resto, in Europa non sono molto diffusi i premi di maggioranza». Lo dice all’ANSA il fondatore di Youtrend, Lorenzo Pregliasco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nuova legge elettorale, il costituzionalista messinese Ainis: "L'elettore non decide nulla, rischio incostituzionalità"« Lo scandalo delle ultime leggi elettorali è che trasferiscono la sovranità dall'elettore all'eletto con pluri-candidature e listini bloccati .

