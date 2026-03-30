Nel porto di Bari sono state sequestrate più di 156.000 candele considerate contraffatte. Il rappresentante legale della società destinataria è stato denunciato. Le candele, che non erano prodotte in Italia come indicato, sono state trovate durante un controllo delle autorità. La merce è stata sottoposta a sequestro e l’indagine prosegue per chiarire l’origine e la provenienza delle candele.

Oltre 156.000 candele contraffatte sono state sequestrate nel porto di Bari nell’ambito di un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico, proveniente dalla Grecia e destinato a una società italiana, è stato individuato grazie a controlli mirati. Il rappresentante legale della società destinataria è stato denunciato per vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione. Controlli serrati al porto di Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta presso il porto cittadino di Bari, dove militari e funzionari doganali sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai traffici illeciti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso delle 156 mila candele sequestrate a Bari che non erano "Made in Italy", ecco dove sono state prodotte

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