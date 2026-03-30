Il caso delle 156 mila candele sequestrate a Bari che non erano Made in Italy ecco dove sono state prodotte
Nel porto di Bari sono state sequestrate più di 156.000 candele considerate contraffatte. Il rappresentante legale della società destinataria è stato denunciato. Le candele, che non erano prodotte in Italia come indicato, sono state trovate durante un controllo delle autorità. La merce è stata sottoposta a sequestro e l’indagine prosegue per chiarire l’origine e la provenienza delle candele.
Oltre 156.000 candele contraffatte sono state sequestrate nel porto di Bari nell’ambito di un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico, proveniente dalla Grecia e destinato a una società italiana, è stato individuato grazie a controlli mirati. Il rappresentante legale della società destinataria è stato denunciato per vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione. Controlli serrati al porto di Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta presso il porto cittadino di Bari, dove militari e funzionari doganali sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai traffici illeciti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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