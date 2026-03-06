Tram deragliato ecco perché sono state sequestrate le scarpe del tranviere

Le scarpe del tranviere che guidava il tram della linea 9 sono state sequestrate dopo il deragliamento avvenuto venerdì scorso in viale Vittorio Veneto a Milano, un incidente che ha provocato due vittime. Le autorità hanno deciso di mettere sotto sequestro gli oggetti personali del conducente nell’ambito delle indagini in corso. La dinamica dell’incidente rimane ancora oggetto di approfondimento.

Inquirenti e investigatori vogliono capire se regge il racconto del 60enne alla guida del Tramlink in servizio sulla linea 9 Sono state sequestrate le scarpe del tranviere che guidava il tram della linea 9 che venerdì scorso ha deragliato causando due morti in viale Vittorio Veneto a Milano. Il sequestro ha un solo obiettivo: accertare se il racconto del 60enne sia confermato. Il dipendente Atm, infatti, ha raccontato che quel venerdì pomeriggio, subito dopo essere entrato in servizio, è uscito dalla cabina per aiutare un disabile in carrozzina a salire a bordo. Nel corso dell’operazione, la sedia a rotelle gli sarebbe finita accidentalmente sull’alluce del piede sinistro, provocandogli un trauma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

