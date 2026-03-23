Referendum Giustizia 2026 Ilaria Salis | Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere

Ilaria Salis festeggia la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere. Oggi è arrivato un messaggio molto chiaro la maggioranza degli italiani non è assolutamente d’accordo con le politiche di questo governo, non sono d’accordo con i tentativi di modifica della Costituzione, non sono d’accordo con la deriva autoritaria e l’accentramento dei poteri nelle mani del governo”, ha detto la eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, scesa in Piazza Duomo, a Milano. “Mi sembra un segnale molto forte nei confronti delle politiche che il governo ha portato avanti in questi anni”. I dati parlano chiaro: il No ha vinto la sfida referendaria con il 53,7% mentre il Sì ha raccolto il 46,3% dei voti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Referendum, Salis (Avs): Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere

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