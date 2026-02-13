Berlino ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, accusandola di aver diffuso dichiarazioni “biasimate e dannose” durante un intervento pubblico, portando la questione a un livello che ricorda le tensioni già vissute a Parigi.

Dopo Parigi, anche Berlino ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese (foto), relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. "Rispetto il sistema di relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia, Albanese ha fatto numerose osservazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile", ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. Mercoledì l’omologo francese, Jean Noel Barrot, aveva chiesto le dimissioni di Albanese, denunciando le sue "parole oltraggiose su Israele". Un riferimento a un intervento della relatrice speciale a un forum di Al Jazeera tenutosi il 7 febbraio nel quale lei avrebbe detto che lo Stato ebraico è "nemico comune" dell’umanità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso Albanese. Berlino come Parigi: "Si deve dimettere"

La situazione di Francesca Albanese si fa sempre più difficile.

