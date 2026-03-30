Nella procura di Milano è stato aperto un procedimento legale riguardante un gruppo di corrieri licenziati da un'azienda di logistica. I lavoratori erano stati sospesi dopo aver rispettato le norme di sicurezza e il codice stradale durante le consegne. Un incontro con il pubblico ministero ha portato alla luce le pratiche adottate dai corrieri e le conseguenze dei licenziamenti.

La vicenda dei corrieri licenziati dagli appalti Gls per aver lavorato nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice stradale è approdata nella Procura della Repubblica milanese. I rappresentanti dell’ Usb sono stati ricevuti dal pm Paolo Storari. Il sindacato ha inteso rappresentare il paradosso per cui chi lotta contro caporalato e lavoro nero, contro l’ evasione fiscale e contributiva, per il rispetto del Ccnl e della persona, viene colpito da centinaia di contestazioni e licenziamenti disciplinari, "pretestuosi, ingiustificati, intimidatori e diffamanti". "L’incontro è stato occasione, per Usb, di segnalare una serie di situazioni molto opache esistenti negli appalti delle filiere della logistica, che i manager delle committenze non sanno o non sono capaci di contrastare", spiegano i rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso dei corrieri licenziati. Incontro con il pm Storari: "Solo la perseveranza sconfigge l’indifferenza"

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