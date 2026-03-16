Alla Maccarinelli tutti licenziati via WhatsApp la denuncia della Uil | Lavoratori e famiglie cancellati nell’indifferenza

Alla Maccarinelli, 25 lavoratori sono stati licenziati tramite messaggio WhatsApp, secondo quanto denuncia la Uil. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e sconcerto, poiché nessun preavviso formale è stato fornito prima della comunicazione. La decisione ha coinvolto dipendenti con diversi anni di anzianità e ha sollevato interrogativi sulla modalità di gestione dei licenziamenti all’interno dell’azienda.

Brescia, 16 marzo 2026 – Un messaggio sul telefono e 25 anni di vita professionale cancellati in un istante. È questa la drammatica realtà che stanno vivendo i dipendenti della Maccarinelli, azienda storica del territorio bresciano, dopo la decisione improvvisa della proprietà di cessare l'attività. La modalità scelta dall'azienda, denuncia la Uil in una nota è “gravissima e inaccettabile”, sia sul piano industriale che umano. I lavoratori hanno ricevuto la notizia tramite un messaggio WhatsApp contenente la lettera di licenziamento, recapitato la mattina successiva a una normale giornata di lavoro di otto ore più straordinari. Fino al giorno precedente, nulla lasciava presagire un epilogo simile: l'azienda, sottolinea il sindacati, aveva dichiarato la volontà di proseguire l'attività, parlando di passaggio generazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Maccarinelli tutti licenziati via WhatsApp, la denuncia della Uil: “Lavoratori e famiglie cancellati nell’indifferenza” Articoli correlati Autoparco Il Faldo, la denuncia dei sindacati: "Diciotto disoccupati in più nell'indifferenza di tutti"“Abbiamo 18 disoccupati in più nella provincia di Livorno, e nella totale indifferenza”. Leggi anche: Ex Ilva, emergenza nell’indotto. Semat Sud avvia 218 licenziamenti. UIL e FENEAL UIL: “Ritirare la procedura e attivare subito tutele straordinarie per i lavoratori”