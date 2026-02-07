Il caso Bibbiano Demolita la tesi dei pm | Le relazioni erano vere

La procura di Reggio Emilia smonta le accuse contro gli assistenti sociali di Bibbiano. Secondo i giudici, le relazioni sui minori erano autentiche e non ci sono prove che siano state inventate o manipolate. La notizia cambia radicalmente il quadro di un’indagine che da anni tiene banco nell’opinione pubblica e smonta le tesi di chi aveva accusato il sistema di aver falsificato le relazioni e di aver tentato di creare false memorie di abusi.

Secondo l'accusa, l'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie della Val d'Enza (Reggio Emilia) avvenne a seguito di particolari falsi che gli assistenti sociali attestavano nelle relazioni sui minori e il tentativo di inculcare attraverso la psicoterapia memorie di abusi sessuali mai subiti. Per il tribunale di primo grado, invece, gli assistenti sociali agirono "su specifico mandato del tribunale dei Minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione, come per gli allontanamenti dei bambini e le collocazioni eterofamiliari". E, nel farlo "hanno costantemente aggiornato l'autorità giudiziaria", cioè i giudici minorili che, secondo l'accusa, avrebbero voluto ingannare.

