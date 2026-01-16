Civiglio scrive al sindaco | Via dei Patrioti chiusa da mesi cantiere fermo e disagi senza fine

A Civiglio, la strada di via dei Patrioti rimane chiusa da mesi a causa di una frana, con il cantiere fermo e i disagi per i residenti che continuano. In una lettera indirizzata al sindaco Alessandro Rapinese e alla pubblica amministrazione, i cittadini esprimono nuovamente il loro disagio e chiedono interventi rapidi e concreti per risolvere la situazione.

