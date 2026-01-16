Civiglio scrive al sindaco | Via dei Patrioti chiusa da mesi cantiere fermo e disagi senza fine
A Civiglio, la strada di via dei Patrioti rimane chiusa da mesi a causa di una frana, con il cantiere fermo e i disagi per i residenti che continuano. In una lettera indirizzata al sindaco Alessandro Rapinese e alla pubblica amministrazione, i cittadini esprimono nuovamente il loro disagio e chiedono interventi rapidi e concreti per risolvere la situazione.
Sulla vicenda della frana di via dei Patrioti a Civiglio, i residenti tornano a farsi sentire con una lettera inviata al sindaco Alessandro Rapinese, agli assessori e ai dirigenti comunali. Nel documento, datato 16 gennaio 2026, i cittadini contestano lo stallo del cantiere e richiamano un dato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: La segnalazione di un cittadino: "Via Stradonetto chiusa da un mese, ma il cantiere è fermo"
Leggi anche: Abruzzo in Movimento segnala i disagi dei pendolari: il sindaco di Vasto risponde e scrive a Rfi
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.