Quara annuncia con soddisfazione l'apertura della sua nuova struttura polifunzionale. Dopo un percorso di progettazione e oltre un anno di lavori, iniziati nell’agosto 2024 grazie a un finanziamento regionale, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per il territorio, offrendo spazi e servizi dedicati alla comunità. Un passo importante che conferma l’impegno di Quara nel valorizzare e sostenere il proprio territorio.

Ci siamo: la nuova struttura polifunzionale di Quara è oramai pronta. Dopo anni di progettazione e inizio cantiere nell’agosto 2024, grazie ad un bando regionale, è ora pronta per diventare un’importante realtà per il territorio. In questi giorni stanno terminando gli ultimi lavori della struttura polivalente, un edificio moderno, pensato e realizzato per rispondere alle esigenze della comunità locale e dell’intero territorio del comune di Toano. La struttura polifunzionale, non a caso ospita al suo interno 18 posti letto in formula ostello, uno studio dedicato al medico di medicina generale e una sala ampia e polivalente, utilizzabile da scuole, associazioni, cittadini e dallo stesso Comune per eventi e iniziative pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quara, la struttura polifunzionale è realtà

Leggi anche: Sette famiglie lanciano la sfida. Una nuova struttura polifunzionale

Leggi anche: Nuovo ospedale di Vasto, pubblicato il bando: "Ora è realtà, la comunità avrà la struttura che attende da anni"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quara inaugura la nuova struttura polifunzionale: un servizio per tutta la comunità - Dopo anni di progettazione e un cantiere avviato nell’agosto 2024 grazie a un bando regionale, la nuova struttura polifunzionale di Quara è finalmente ... redacon.it