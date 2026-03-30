Il Calcio Popolare Spezia ha ottenuto un pareggio senza reti contro la capolista Lavagna, interrompendo la loro serie di vittorie nella venticinquesima giornata del girone D di prima categoria. Nel frattempo, Lerici ha vinto contro lo Sporting Aurora, salendo così sul podio della classifica. La partita si è giocata al Tanca, con il risultato che ha influenzato la posizione delle squadre in classifica.

Il Calcio Popolare Spezia si conferma la sorpresa del girone D di prima categoria bloccando al Tanca sullo 0-0 la capolista Lavagna nella venticinquesima giornata. Lavagnesi che devono così rimandare la vittoria matematica del campionato anche se è molto vicina. Sale al terzo posto il Lerici che battendo 2-0 al Falconara di San Terenzo lo Sporting Aurora scavalca di un punto Amegliese e Calcio Popolare. Lericini in gol con Monticone e Paterno. Termina 2-2 il derby della Val di Vara del ‘Colombo’ di Beverino che è anche uno scontro diretto in chiave salvezza tra Bru.Borg e Bolanese. Brugnatesi in doppio vantaggio con Gavini e Lazzari e bolanesi che recuperano con un rigore di Davide Castellanotti e con Andrea Castellanotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Calcio Popolare blocca la corsa del Lavagna. Lerici batte lo Sporting Aurora e sale sul podio

Articoli correlati

Prima categoria. Calcio Popolare si impone 3-1 a Sestri Levante e sale al 4° posto scavalcando il MarolacquasantaNella quattordicesima giornata e penultima d’andata del girone D di prima categoria, che riprende dopo la sosta dovuta alle festività, continua a...

Leggi anche: Rugby, l’Irlanda balza sul podio del ranking mondiale. Sale anche la Scozia

Una selezione di notizie su Calcio Popolare

Temi più discussi: Capienza del Lungobisenzio, scoppia la protesta della curva. Striscioni e cori sul paradosso; Terzigno-Vico Calcio: Falcone, indelebile ricordo; Chieti calcio, Gianni Paris entra nell’organigramma neroverde: avrà anche la delega all’azionariato popolare; Il Calcio Popolare blocca la corsa del Lavagna. Lerici batte lo Sporting Aurora e sale sul podio.

Calcio Uisp: Armaneto in grande spolvero per il nuovo k.o. del Calcio PopolareLa Spezia, 26 gennaio 2026 – In caduta libera il Calcio Popolare, sconfitto per la seconda volta di fila: il team leader del Girone 3, nella decima di andata del campionato calcistico a 7 curato dalla ... lanazione.it

Per un calcio giusto e popolare, la petizione che unisce le curve d'Italia. I punti e gli obiettiviPer un calcio giusto e popolare. È questo il titolo dell’iniziativa e della petizione condivisa da numerose tifoserie italiana,. tuttomercatoweb.com

Nel 2017, dopo la distruzione dell’area giochi del Pineto, nasce l’idea di trasformare quello spazio in un campo per una squadra di calcio popolare. A guidare il progetto è Pietro Lucari, che coinvolge ragazzi del quartiere e migranti del centro Gelsomino, dand - facebook.com facebook

"Calcio sì, FIFA No - Per un calcio della gente e per la gente" Un'opera contro la FIFA di Gianni Infantino e in favore di un calcio popolare: l'autrice è l'artista messicana Feral Diseño (@feraldiseno su Instagram). x.com