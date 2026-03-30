Il Calcio Popolare blocca la corsa del Lavagna Lerici batte lo Sporting Aurora e sale sul podio

Da lanazione.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio Popolare Spezia ha ottenuto un pareggio senza reti contro la capolista Lavagna, interrompendo la loro serie di vittorie nella venticinquesima giornata del girone D di prima categoria. Nel frattempo, Lerici ha vinto contro lo Sporting Aurora, salendo così sul podio della classifica. La partita si è giocata al Tanca, con il risultato che ha influenzato la posizione delle squadre in classifica.

Il Calcio Popolare Spezia si conferma la sorpresa del girone D di prima categoria bloccando al Tanca sullo 0-0 la capolista Lavagna nella venticinquesima giornata. Lavagnesi che devono così rimandare la vittoria matematica del campionato anche se è molto vicina. Sale al terzo posto il Lerici che battendo 2-0 al Falconara di San Terenzo lo Sporting Aurora scavalca di un punto Amegliese e Calcio Popolare. Lericini in gol con Monticone e Paterno. Termina 2-2 il derby della Val di Vara del ‘Colombo’ di Beverino che è anche uno scontro diretto in chiave salvezza tra Bru.Borg e Bolanese. Brugnatesi in doppio vantaggio con Gavini e Lazzari e bolanesi che recuperano con un rigore di Davide Castellanotti e con Andrea Castellanotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il calcio popolare blocca la corsa del lavagna lerici batte lo sporting aurora e sale sul podio
© Lanazione.it - Il Calcio Popolare blocca la corsa del Lavagna. Lerici batte lo Sporting Aurora e sale sul podio

Articoli correlati

Prima categoria. Calcio Popolare si impone 3-1 a Sestri Levante e sale al 4° posto scavalcando il MarolacquasantaNella quattordicesima giornata e penultima d’andata del girone D di prima categoria, che riprende dopo la sosta dovuta alle festività, continua a...

Leggi anche: Rugby, l’Irlanda balza sul podio del ranking mondiale. Sale anche la Scozia

Una selezione di notizie su Calcio Popolare

Temi più discussi: Capienza del Lungobisenzio, scoppia la protesta della curva. Striscioni e cori sul paradosso; Terzigno-Vico Calcio: Falcone, indelebile ricordo; Chieti calcio, Gianni Paris entra nell’organigramma neroverde: avrà anche la delega all’azionariato popolare; Il Calcio Popolare blocca la corsa del Lavagna. Lerici batte lo Sporting Aurora e sale sul podio.

Calcio Uisp: Armaneto in grande spolvero per il nuovo k.o. del Calcio PopolareLa Spezia, 26 gennaio 2026 – In caduta libera il Calcio Popolare, sconfitto per la seconda volta di fila: il team leader del Girone 3, nella decima di andata del campionato calcistico a 7 curato dalla ... lanazione.it

calcio popolare il calcio popolare bloccaPer un calcio giusto e popolare, la petizione che unisce le curve d'Italia. I punti e gli obiettiviPer un calcio giusto e popolare. È questo il titolo dell’iniziativa e della petizione condivisa da numerose tifoserie italiana,. tuttomercatoweb.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.