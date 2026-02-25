Rugby l’Irlanda balza sul podio del ranking mondiale Sale anche la Scozia

Terza giornata del Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend appena concluso ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati del torneo europeo che hanno modificato gli equilibri soprattutto alle spalle delle prime due potenze mondiali, mentre restano decisive queste posizioni anche in chiave futura per la definizione delle fasce nei grandi tornei internazionali. In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. Il risultato più pesante del turno è però il netto successo dell’ Irlanda a Twickenham, che consente ai Verdi di salire al terzo posto con 88,89 punti, scavalcando sia l’ Inghilterra, ora quinta con 85,62 punti, sia la Francia, che pur vincendo contro l’Italia scende al quarto posto con 88,40 punti senza guadagni significativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

