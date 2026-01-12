Prima categoria Calcio Popolare si impone 3-1 a Sestri Levante e sale al 4° posto scavalcando il Marolacquasanta

Nella quattordicesima giornata del girone D di prima categoria, il Calcio Popolare Spezia ottiene una vittoria per 3-1 in trasferta a Sestri Levante, salendo al quarto posto in classifica e superando il Marolacquasanta. La squadra neopromossa dimostra continuità e crescita, confermando il buon momento di forma dopo la ripresa del campionato post-festività.

Nella quattordicesima giornata e penultima d’andata del girone D di prima categoria, che riprende dopo la sosta dovuta alle festività, continua a stupire la neopromossa Calcio Popolare Spezia. Infatti il team di Stefano Buccellato vincendo 3-1 all’Andersen di Sestri Levante con lo Sporting Aurora infila il quarto successo consecutivo e sale al quarto posto scavalcando di un punto il Marolacquasanta. Spezzini in gol con una doppietta di Cupini e con Venè ed auroriani con Besana su rigore. I marolini, invece, sono travolti al Tanca dalla Bolanese che si afferma con un roboante 5-0. Reti giallorosse di Andrea Castellanotti, Macchini, dell’ex di turno Davide Castellanotti, Cecchinelli e Sommovigo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

