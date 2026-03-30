I piloti di Formula 1 hanno espresso preoccupazione dopo l’incidente che ha coinvolto Oliver Bearman a Suzuka, quando l’auto dello scorso weekend si è schiantata a circa 308 kmh. Carlos Sainz ha commentato che l’accaduto era prevedibile e che rappresentava un rischio evidente per i partecipanti. L’incidente ha provocato danni e ha costretto Bearman a uscire dall’auto in condizioni non ottimali.

“Era solo questione di tempo prima che succedesse”. Carlos Sainz è stato diretto come al solito nel commentare l’incidente che ha fatto uscire Oliver Bearman malconcio da Suzuka. Il pilota della Haas ha sbattuto contro le barriere a 308 chilometri orari con una forza d’impatto di oltre 50G. Un botto duro che per fortuna non ha provocato fratture all’inglese, ma ha aperto la questione sicurezza sulla Formula 1 della ricarica. Bearman è finito fuori all’entrata della curva Spoon del tracciato giapponese per evitare Colapinto che stava andando molto più lento di fronte a lui. Nessuna penalità per l’argentino dell’ Alpine perché non è stata colpa di una manovra del pilotam ma del funzionamento del nuovo regolamento di Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevamo detto che sarebbe successo. Così è pericoloso”: la rabbia dei piloti di F1 dopo il botto di Bearman a 308 km/h

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