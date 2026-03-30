Dopo una polemica tra Caterina Balivo e il manager di Shaila Gatta, la conduttrice ha scritto su X che gli ospiti sono sempre informati su tutto. La discussione è iniziata dopo un episodio in diretta, definito dalla Balivo come un’“imboscata”. La questione riguarda una discussione pubblica tra Balivo e il rappresentante di Gatta, con la conduttrice che ha commentato il fatto tramite social.

“ I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto ” ha scritto la conduttrice Caterina Balivo sotto un post su X che parlava della polemica di Shaila Gatta. Parole che hanno alimentato le critiche del pubblico contro Shaila Gatta ritenendo avesse fatto una finta sceneggiata in diretta quando, in realtà, sapeva già che Balivo avrebbe trasmesso le sue foto con Alvise Rigo. “Ma come sapeva tutto?”, “Quindi ha fatto una sceneggiata?”, “L’imbarazzo dunque era finto?”, questi alcuni commenti contro Gatta. Ed è qui che è intervenuto il manager di Shaila, Graffagnini, che ha speificato: “Shaila sapeva che si sarebbe parlato di gossip ma non che avrebbero mostrato le paparazzate con Rigo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il botta e risposta tra Caterina Balivo e il manager di Shaila Gatta, dopo l'”imboscata” in diretta: “Sapeva tutto”

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