Il rapporto tra Caterina Balivo e Shaila Gatta si è intensificato in una polemica pubblico. Un manager legato a Gatta ha rivolto accuse a Balivo, alimentando ulteriori tensioni tra le due protagoniste. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si trascina da diversi giorni e coinvolge diverse figure del mondo dello spettacolo. Nessuna delle parti ha ancora fornito commenti ufficiali sulla questione.

Dopo il caos scoppiato a La volta buona, interviene il manager dell'ex velina accusando la conduttrice di aver "incastrato" la sua cliente Caterina Balivo vs Shaila Gatta. La polemica continua. Ma per chi si fosse perso tutta la storia ecco un piccolo recap. Durante una delle ultime puntate de La volta buona, la trasmissione di Balivo tutti i pomeriggi su Rai1, Shaila Gatta è stata invitata come ospite. Fin qui tutto bene ma all'improvviso l'ex velina si è trovata davanti Andrea Biavardi, il direttore del giornale Oggi, che ha mostrato a lei e a tutti gli spettatori delle paparazzate di Gatta insieme alla sua presunta nuova fiamma, l'ex di Elisabetta Canalis, Alvise Rigo, in atteggiamenti inequivocabili. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Mente sapendo di mentire", il manager di Shaila Gatta contro Caterina Balivo. La polemica continua

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