Il 25 aprile si svolgerà una passeggiata nel bosco di Monte Pellegrino, dedicata alla Festa della Liberazione. L’evento prevede un’escursione tra i sentieri della zona, accompagnata dalla narrazione dei miti della Grecia antica e dai profumi della primavera. La giornata si svolgerà sotto un cielo sereno, con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio naturale e le tradizioni mitologiche legate alla regione.

Festa della Liberazione tra natura, stelle e miti antichi. La primavera porta con sé cieli limpidi, profumi nuovi e atmosfere suggestive lungo i sentieri di Monte Pellegrino così durante l'escursione in programma il 25 aprile sarà possibile ascoltare i racconti della mitologia greca legati alle piante e alle costellazioni che si incontreranno durante il percorso, ma non solo. Tra bosco e cielo, le storie potrebbero prendere forma in modi inaspettati, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. La serata sarà accompagnata da una splendida Luna al primo quarto, protagonista del cielo che i partecipanti osserveranno al telescopio dal punto panoramico, con la possibilità di scattare fotografie direttamente all’oculare, per portare a casa un ricordo unico della serata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il bosco degli dei: Festa della Liberazione a Monte Pellegrino, viaggio tra flora e miti della Grecia antica

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