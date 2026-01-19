Toni Servillo porta a Ferrara un viaggio tra Baudelaire Dante e l' Antica Grecia

Toni Servillo torna a Ferrara con lo spettacolo ‘Tre modi per non morire’, in scena al Teatro Comunale dal 23 al 25 novembre. L’evento, ispirato ai testi di Giuseppe Montesano, esplora i temi di Baudelaire, Dante e dell’Antica Grecia, offrendo un viaggio tra letteratura e storia. Un’occasione per riflettere su grandi figure e culture attraverso un percorso teatrale di grande profondità.

Toni Servillo sarà al Teatro Comunale di Ferrara venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 con 'Tre modi per non morire', spettacolo teatrale ispirato ai testi di Giuseppe Montesano dedicati a Baudelaire, Dante e ai Greci. Lo spettacolo si terrà venerdì 23 alle 20.30, sabato 24 alle 20.30 e domenica 25.

