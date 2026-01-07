Spezie speziali e profumi | un viaggio tra l' arte segreta della farmacia antica

Esplora il mondo delle spezie, delle speziali e dei profumi attraverso un viaggio tra le antiche farmacie, profumerie e barberie. Scopri le ricette tradizionali, i rimedi storici e l’arte segreta custodita da maestri speziali, testimonianze di un patrimonio culturale e di un sapere antico ancora vivo oggi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.