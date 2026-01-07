Spezie speziali e profumi | un viaggio tra l' arte segreta della farmacia antica
Esplora il mondo delle spezie, delle speziali e dei profumi attraverso un viaggio tra le antiche farmacie, profumerie e barberie. Scopri le ricette tradizionali, i rimedi storici e l’arte segreta custodita da maestri speziali, testimonianze di un patrimonio culturale e di un sapere antico ancora vivo oggi.
Un tour affascinante che ti condurrà tra le antiche farmacie, profumerie, barberie e alberghi diurni, alla scoperta dei segreti custoditi dai maestri speziali: ricette antiche, rimedi curiosi e il fascino di un’arte che un tempo era considerata tra le più nobili.Nel cuore della città, già nel XV. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
