Niccolò Fabi torna con un nuovo brano intitolato “Il silenzio del mattino”, registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour “Libertà negli Occhi”. Un invito a apprezzare le meraviglie del presente, proteggendosi dalle incertezze del futuro. Un’uscita inattesa che invita a riflettere sulla capacità di trovare serenità nel momento attuale, con un messaggio semplice e autentico.

Si intitola “Il silenzio del mattino” il brano registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour teatrale “Libertà negli Occhi” di Niccolò Fabi. Il video è uscito come augurio per il nuovo anno da parte del cantautore. “Durante i sound check del tour mi è capitato di accennare a mezza voce delle parole e accordi che avevo scritto l’estate passata. – ha dichiarato l’artista – È successo così che i miei compagni di furgone uno dopo l’altro quasi in punta di piedi entrassero ad accompagnarmi. Così senza dirci nulla sulle note, sulla struttura, e sul suo significato abbiamo iniziato a suonare spesso questa musica durante le prove con un’alleanza silenziosa che è molto simbolica del viaggio che abbiamo condiviso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Invito alla capacità di godersi le meraviglie di quello che è proteggendosi dalle incertezze di quello che sarà”: Niccolò Fabi torna a sorpresa – IL VIDEO

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Niccolò Fabi pubblica a sorpresa il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”