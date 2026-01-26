Sancho in Serie A la Roma si inserisce nella corsa | CM

La Roma si riavvicina a Jadon Sancho, attaccante del Manchester United in prestito all’Aston Villa, per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. Dopo gli acquisti recenti, i giallorossi valutano questa operazione come possibile integrazione nel loro progetto. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare l’attacco e migliorare le prestazioni della squadra nel campionato di Serie A.

La Roma torna sulle tracce di Jadon Sancho per rinforzare il proprio reparto avanzato. I giallorossi, dopo gli acquisti di Malen, Robinio Vaz e Venturino, sarebbero alla ricerca di un nuovo calciatore offensivo per la seconda parte di stagione e sarebbero tornati sulle tracce di Jadon Sancho, attaccante di proprietà del Manchester United, ma in prestito all’Aston Villa. Sancho verso la Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Sul calciatore c’è anche l’interesse del Napoli che starebbe valutando i termini dell’eventuale trattativa per cercare di capire se ci siano i margini per portarlo in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma intensifica le trattative per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza per Joshua Zirkzee si fa agguerrita.

Roma, Juventus e adesso Napoli. Sarà la volta buona per vedere Sancho in Serie A?Che sia la volta buona per vedere Jadon Sancho in Serie A? Dopo vari approcci di squadre del massimo campionato italiano che si sono sommati negli ultimi. tuttomercatoweb.com

Sancho in Serie A, firma gratis: svelato dove giocheràEppure il futuro di Sancho sembrerebbe lontano dall’Inghilterra, soprattutto a fronte della scadenza del suo contratto nel giugno 2026. Stando alle ultime notizie, infatti, il classe 2000 dovrebbe ... calciomercato24.com

