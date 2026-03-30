' Il Baule dei sogni' segna 4 edizioni con 6 spettacoli a Santa Maria a Monte

La rassegna 'Il Baule dei sogni' ha raggiunto la sua quarantunesima edizione e si svolge a Santa Maria a Monte. Quest'anno comprende un totale di sei spettacoli rivolti alle famiglie. La manifestazione ha già superato tre decenni di programmazione, con diverse rappresentazioni realizzate nel corso delle ultime edizioni. La proposta si rivolge principalmente a un pubblico familiare, offrendo spettacoli adatti a tutte le età.

La rassegna 'Il Baule dei sogni', quest'anno alla quarantunesima edizione, propone a Santa Maria a Monte sei spettacoli dedicati alle famiglie. Il primo in programma è una vera e propria sorpresa che spunta dall'uovo di Pasqua: lunedì 6 aprile alle 16.30 in piazza della Vittoria, nell'ambito di 'Paniere in festa', spettacolo di Clown Giulivo che si esibirà nell'esilarante 'Balloon show'. L'ingresso per questo evento è gratuito. Dopo il debutto di Pasquetta ci saranno gli altri appuntamenti in vari spazi di Santa Maria a Monte: sabato 18 aprile al Teatro comunale con 'I musicanti di... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'Il Baule dei sogni' segna 4 edizioni con 6 spettacoli a Santa Maria a Monte Articoli correlati Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Delitto all’alba a Santa Maria a Monte: ragazzo colpito in piena stradaL’alba di sabato 14 febbraio 2026 è stata squarciata da un drammatico episodio di sangue che ha sconvolto la tranquillità della provincia di Pisa.