Fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio | percorso in città orari e deviazioni dei bus

Il 6 gennaio 2026, Bologna ospiterà la consegna della fiamma olimpica, un momento di rilevanza per la città. Il percorso previsto attraverserà diverse zone urbane, con indicazioni specifiche su orari e deviazioni dei mezzi pubblici. Per garantire una corretta partecipazione e una mobilità ordinata, si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali sulle modalità di transito e sui percorsi dei bus durante l’evento.

Bologna, 5 gennaio 2026 - La fiamma olimpica è pronta a entrare a Bologna, portando con sé il simbolo più riconoscibile dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e trasformando la città in una tappa centrale di un viaggio che attraversa l’intero Paese. Domani, martedì 6 gennaio, il capoluogo emiliano accoglierà il passaggio del fuoco olimpico, un evento carico di valore simbolico che unirà sport, istituzioni e cittadini lungo un percorso che toccherà alcune delle principali arterie urbane. Il viaggio della fiamma olimpica. Partita da Roma il 6 dicembre scorso, la fiaccola sta attraversando l’Italia lungo un itinerario complessivo di circa 12 mila chilometri, coinvolgendo 110 province e tutte le 20 regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

