Via XXIV Maggio si rifà il look | cantieri divieti e deviazioni per 5

Lavori di rifacimento della strada, causati da problemi di usura, coinvolgono via XXIV Maggio a Montebelluna. Da lunedì 23 febbraio, i cantieri impongono divieti di sosta e deviazioni del traffico tra via Buziol e corso Mazzini. Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al completamento dei lavori, previsto nelle prossime settimane. La fascia interessata si prepara a cambiare volto.

Sommario: Da lunedì 23 febbraio riprendono a Montebelluna i lavori di risfaltatura di via XXIV Maggio, tra via Buziol e corso Mazzini. L’intervento, parte del pacchetto asfalti 2025, durerà fino a venerdì 27 febbraio con divieti di transito e sosta per i non residenti. Le macchine stanno per tornare in azione a Montebelluna. Da lunedì 23 febbraio, via XXIV Maggio si trasformerà in un cantiere aperto. Per tutta la settimana, fino a venerdì 27 febbraio, i residenti e i commercianti della zona tra via Buziol e corso Mazzini dovranno fare i conti con transiti deviati e divieti di sosta. Il motivo? La riasfaltatura completa di circa 300 metri di strada, un intervento che fa parte del più ampio piano di manutenzione stradale finanziato dal Comune con oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

