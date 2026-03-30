Il 45esimo Pavone D’Oro Talenti in gara | una vittoria tutta al femminile

Sabato sera si è svolta a Faenza la 45ª edizione del Pavone D’Oro, il concorso canoro dedicato a talenti under 18 nato nel 1969. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e ha premiato esclusivamente artiste femminili. La serata è stata caratterizzata da esibizioni di giovani musiciste, tra musica e festa, in un contesto che ha celebrato le giovani promesse del canto.

Una serata di musica, di festa, e di talenti cristallini. Una vittoria tutta al femminile, quella del 45° Pavone D’Oro, il concorso canoro per talenti under 18 ideato nel 1969 dal prete ‘rock’ don Italo Cavagnini che si è svolto sabato sera a Faenza. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la 18enne forlivese Giulia Rossi, che ha sbaragliato i concorrenti con il brano ’Canto, anche se sono stonata’ di Mina. A decretarne il successo una giuria tecnica composta da 12 esperti, sotto la presidenza di Christian ’Chicco’ Capiozzo batterista, compositore e produttore (uno dei suoi brani è entrato a far parte della colonna sonora del film Sex and the City). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 45esimo Pavone D’Oro. Talenti in gara: una vittoria tutta al femminile Articoli correlati Pavone d'Oro, in gara i giovani talenti a caccia di un posto in finaleFino a domenica bambini e ragazzi si esibiranno nelle semifinali con alcuni dei brani più amati del repertorio italiano e internazionale. Mani d’oro e cuore umbro. Jolly Manifatture, da 50 anni impresa tutta al femminileDonne dalle mani "d’oro" che si muovono tra ago, filo, forbici e tessuti di pregio, ogni giorno nei locali della Jolly Manifatture di Selci, comune...