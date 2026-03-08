Da cinquant’anni, Jolly Manifatture è un’azienda tutta al femminile che opera a Selci, nel comune di San Giustino vicino alla Toscana. Le donne che lavorano in questa impresa si dedicano quotidianamente a cucire e lavorare con tessuti di alta qualità, utilizzando strumenti come ago, filo e forbici. La produzione si svolge negli spazi dell’azienda, che si trova nel cuore di questa zona.

Donne dalle mani "d’oro" che si muovono tra ago, filo, forbici e tessuti di pregio, ogni giorno nei locali della Jolly Manifatture di Selci, comune di San Giustino al confine con la Toscana. E’ un’azienda della façon per marchi prestigiosi - anche con Brunello Cucinelli - e costituisce l’anello dell’eccellenza del Made in Italy in un settore, che soprattutto in passato, ha tessuto la trama dell’economia locale. Le titolari sono Valeria Ganganelli e Paola Cii (che guidano l’azienda insieme a Stefano Ganganelli, unico uomo), poi ci sono 20 dipendenti, tutte donne. Un pezzo di storia sociale e produttiva che il comune di San Giustino, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha voluto celebrare con una targa ricordo e una cerimonia insieme a una delegazione di Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mani d'oro e cuore umbro. Jolly Manifatture, da 50 anni impresa tutta al femminile

